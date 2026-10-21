Массовое ДТП с пострадавшими: в Караганде столкнулись Haval, Lexus, Kia и Hyundai

В Караганде два человека госпитализировали, после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием четырех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным Еkaraganda.kz, автомобили Haval, Lexus, Kia и Hyundai столкнулись днем 20 октября 2026 года на улице К. Маркса, в районе остановки "Голубые пруды". В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 28-летнему водителю Lexus и 57-летней пассажирке Haval. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

Одна из машин врезалась в дорожное ограждение, разделяющее встречные потоки. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Факт ДТП зарегистрирован в полиции.

В Павлодаре произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. В результате ДТП травмы получили медики, транспортировавшие пациента.

