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Происшествия

Массовое ДТП с пострадавшими: в Караганде столкнулись Haval, Lexus, Kia и Hyundai

Знак аварийной остановки, аварийная остановка , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 03:19 Фото: freepik
В Караганде два человека госпитализировали, после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием четырех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным Еkaraganda.kz, автомобили Haval, Lexus, Kia и Hyundai столкнулись днем 20 октября 2026 года на улице К. Маркса, в районе остановки "Голубые пруды". В результате происшествия медицинская помощь потребовалась 28-летнему водителю Lexus и 57-летней пассажирке Haval. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

Одна из машин врезалась в дорожное ограждение, разделяющее встречные потоки. Обстоятельства и причины аварии выясняются. Факт ДТП зарегистрирован в полиции.

В Павлодаре произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. В результате ДТП травмы получили медики, транспортировавшие пациента.

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Камила Салкымбаева
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