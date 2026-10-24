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Происшествия

Обгорело 85% тела: железнодорожник скончался после страшного ЧП в Актюбинской области

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 23:01 Фото: primeminister.kz
В Актюбинской области скончался железнодорожник, получивший страшные ожоги на работе. У 46-летнего Жубандыка Дуйсембаева обгорело практически все тело. Врачи неделю боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт телеканал КТК, ЧП произошло 13 октября в Шалкарском районе. Рабочие переливали бензин из 200-литровой бочки, когда внезапно вспыхнул огонь. В результате сильные ожоги получили двое мужчин 23 и 46 лет.

Обоих пострадавших санитарной авиацией из района доставили в областной центр. Врачи подключили к лечению специалистов из Астаны. Однако после недели в реанимации Жубандык Дуйсембаев скончался.

Второй пострадавший, получивший ожоги 40 процентов тела, транспортирован в столицу. Расследование ЧП еще не завершено.

"В ходе лечения одного больного санавиацией мы отправили в город Астана. Второй больной, ввиду тяжести травмы, 85 процентов, скончался". Нурлан Абишев, врач-травматолог многопрофильной больницы №1 г. Актобе

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Атырауской области дворник акимата получил серьезную травму. Полиция завела уголовное дело.

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Канат Болысбек
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