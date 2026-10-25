Искали почти две недели: поиски 42-летнего мужчины в Алматы закончились трагедией

В Алматы завершились поиски 42-летнего Давида Лебанидзе, пропавшего полмесяца назад в Бостандыкском районе города. Мужчина найден погибшим, сообщает Zakon.kz.

По данным волонтерского движения LIDER.KZ, горожанин 1984 года рождения ушел из дома по улице Балбобек вечером 9 октября 2026 года и перестал выходить на связь с близкими.

К поисковым мероприятиям сразу же подключились добровольцы и ориентировали общественность, распространив приметы пропавшего.

К сожалению, поиски окончились трагедией. Как уточнили волонтеры 25 октября 2026 года, тело мужчины было обнаружено еще 16 октября.

Обстоятельства и причины гибели алматинца, а также детали его обнаружения пока не разглашаются.

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