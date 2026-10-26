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Происшествия

Казахстанка погибла в Стамбуле: МИД РК подтвердил трагедию

город в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 13:53 Фото: pixabay
Министерство иностранных дел Казахстана подтвердило гибель гражданки страны в Стамбуле. Ранее о смерти девушки писали турецкие СМИ, сообщает Zakon.kz.

По информации DHA, трагедия произошла утром 25 октября в стамбульском районе Шишли. По предварительным данным, девушка пыталась перебраться с балкона шестого этажа на крышу соседнего здания, однако наступила на тент и упала. Прибывшие на место медики не смогли спасти ее.

По сведениям турецкого агентства, погибшую звали Айсулу Бекмаханова. Сообщается, что она приехала в Турцию в сентябре по туристической визе.

В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками погибшей и оказывают им консульско-правовую помощь.

"Компетентные органы Турции ведут следствие, обстоятельства уточняются. Вопрос находится на контроле МИД РК", – сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства гибели гражданки Казахстана устанавливаются.

Ранее стало известно, что туристка из СНГ скончалась на глазах у супруга в море у пятизвездочного отеля Турции.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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