Казахстанка погибла в Стамбуле: МИД РК подтвердил трагедию
По информации DHA, трагедия произошла утром 25 октября в стамбульском районе Шишли. По предварительным данным, девушка пыталась перебраться с балкона шестого этажа на крышу соседнего здания, однако наступила на тент и упала. Прибывшие на место медики не смогли спасти ее.
По сведениям турецкого агентства, погибшую звали Айсулу Бекмаханова. Сообщается, что она приехала в Турцию в сентябре по туристической визе.
В Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что казахстанские дипломаты поддерживают связь с родственниками погибшей и оказывают им консульско-правовую помощь.
"Компетентные органы Турции ведут следствие, обстоятельства уточняются. Вопрос находится на контроле МИД РК", – сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства гибели гражданки Казахстана устанавливаются.
Ранее стало известно, что туристка из СНГ скончалась на глазах у супруга в море у пятизвездочного отеля Турции.