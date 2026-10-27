Банальная ссора на Кульджинском тракте в Алматы переросла в задержание вооруженного водителя
Фото: Zakon.kz
Обычный дорожный конфликт закончился задержанием 20-летнего алматинца, сообщает Zakon.kz.
Известно, что в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что на Кульджинском тракте в Алматы между двумя водителями произошел конфликт. По его словам, оппонент показал предмет, похожий на пистолет.
Информация незамедлительно была передана патрульным Медеуского района.
"На пересечении с улицей Тарасова полицейские обнаружили и заблокировали разыскиваемое авто. За рулем находился 20-летний мужчина".Пресс-служба ДП Алматы
Уже при осмотре автомобиля следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла травматический пистолет.
Ранее мы писали, что в Алматы задержание водителя привело полицейских к обнаружению предполагаемого производства синтетических наркотиков.
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