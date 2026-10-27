Банальная ссора на Кульджинском тракте в Алматы переросла в задержание вооруженного водителя

Обычный дорожный конфликт закончился задержанием 20-летнего алматинца, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что на Кульджинском тракте в Алматы между двумя водителями произошел конфликт. По его словам, оппонент показал предмет, похожий на пистолет.

Информация незамедлительно была передана патрульным Медеуского района.

"На пересечении с улицей Тарасова полицейские обнаружили и заблокировали разыскиваемое авто. За рулем находился 20-летний мужчина". Пресс-служба ДП Алматы

Уже при осмотре автомобиля следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла травматический пистолет.

Ранее мы писали, что в Алматы задержание водителя привело полицейских к обнаружению предполагаемого производства синтетических наркотиков.