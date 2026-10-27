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Происшествия

Печь, чай и клеевой пистолет: трое младенцев экстренно попали в больницу в Павлодарской области

Скорая помощь, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, детская площадка, скорая помощь у детской площадки, машина скорой помощи у детской площадки, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 18:51 Фото: Zakon.kz
Трое детей в возрасте от пяти месяцев до года получили серьезные ожоги за выходные в Павлодарской области. Причинами травм у малышей стали раскаленная печь, клеевой пистолет и горячий чай, сообщает Zakon.kz.

Бригады скорой помощи оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в Павлодарскую областную детскую больницу, пишет 27 октября 2026 года Irbistv.kz.

"В Павлодаре пятимесячный малыш случайно коснулся разогретого клеевого пистолета и обжег щеку. В поселке Атамекен девятимесячный ребенок дотронулся до горячей печи, из-за чего пострадали ладонь и пальцы. Еще один случай произошел в селе Кенжеколь. Там годовалый мальчик опрокинул на себя кружку с горячим чаем и получил ожог грудной клетки", – сообщили в Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

Ранее жительница Павлодара получила термический ожог кожи в салоне красоты. Оказалось, что мастер даже не работала в этом салоне.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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