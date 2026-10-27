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Происшествия

Бутылка из мусорного бака погубила троих казахстанцев

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 00:13 Фото: primeminister.kz
В Петропавловске скончался третий мужчина, отравившийся неизвестным алкоголем из мусорного бака. Врачи боролись за жизнь 75-летнего пенсионера восемь дней, однако спасти его не удалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 27 октября 2026 года Qazaqstan Media, ранее скончались еще двое его собутыльников. По предварительным данным, мужчины решили попробовать алкогольную настойку неизвестного происхождения.

Вскоре все трое почувствовали себя плохо. Пострадавших с признаками тяжелого отравления доставили в многопрофильную городскую больницу.

"У мужчин наблюдались схожие симптомы – выраженная одышка и нарушение контакта с окружающими. У одного из пациентов также была многократная рвота", – рассказали в пресс-службе медучреждения.

Несмотря на усилия медиков, спасти мужчин не удалось. Один из них, 52-летний пациент, скончался в день поступления в больницу.

Второй, которому было 48 лет, умер спустя несколько суток. Третий пострадавший, 75-летний пенсионер, находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь восемь дней.

Позже выяснилось, что бутылку могли обнаружить в мусорном контейнере. Ее изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алматы хирурги спасли молодого мужчину, пившего до четырех энергетиков в день.

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Канат Болысбек
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