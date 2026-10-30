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Происшествия

Проверка Toyota Camry обернулась неожиданной находкой и задержанием водителя в Алматы

Алматы, полиция, обыск, авто, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 09:06 Фото: Instagram/almaty.police
В Алматы задержали мужчину в состоянии наркотического опьянения. В салоне его автомобиля полицейские обнаружили десятки емкостей и пакетов с веществом растительного происхождения, сообщает Zakon.kz.

Подробности 30 октября 2026 года раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города:

"На пересечении проспекта Абая и улицы Радостовца сотрудники патрульной полиции остановили Toyota Camry. Проверка автомобиля обернулась неожиданной находкой: у водителя обнаружили свертки с веществом растительного происхождения. Однако основные находки ждали полицейских в салоне. Там обнаружили 23 пластиковые емкости и семь полиэтиленовых пакетов с аналогичным содержимым. Медицинское освидетельствование подтвердило: мужчина сам находился в состоянии наркотического опьянения".

По словам мужчины, он употребляет анашу и приобрел найденное для личного потребления.

"Назначена судебно-химическая экспертиза. Подозреваемый взят под стражу".Пресс-служба ДП Алматы

28 октября 2026 года в полиции Алматы рассказали о задержании с привлечением спецназа. При проверке у 52-летнего мужчины обнаружили и изъяли предмет внешне схожий с пистолетом предположительно марки Streamer калибра 9 мм. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебная экспертиза.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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