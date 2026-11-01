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Происшествия

30 пожарных тушили загоревшуюся гостиницу в Атырау

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 15:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Атырау загорелось одноэтажное здание гостиницы. На место происшествия прибыли спасатели МЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, пожар произошел на улице К. Смагулова. Для координации действий пожарных подразделений на месте развернули оперативный штаб.

Спасатели приступили к тушению и полностью ликвидировали возгорание. В операции участвовали 30 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.

Жертв и пострадавших, по данным спасателей, нет.

Ранее 12 тысяч тонн сена загорелись в Туркестанской области.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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