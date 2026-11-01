30 пожарных тушили загоревшуюся гостиницу в Атырау

В Атырау загорелось одноэтажное здание гостиницы. На место происшествия прибыли спасатели МЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, пожар произошел на улице К. Смагулова. Для координации действий пожарных подразделений на месте развернули оперативный штаб.

Спасатели приступили к тушению и полностью ликвидировали возгорание. В операции участвовали 30 сотрудников МЧС и 9 единиц техники.

Жертв и пострадавших, по данным спасателей, нет.

Ранее 12 тысяч тонн сена загорелись в Туркестанской области.