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Происшествия

Второе убийство женщины за неделю в Актобе: задержан бывший супруг

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 16:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Актобе бывшего супруга подозревают в убийстве молодой женщины, сообщает Zakon.kz.

О трагедии рассказала родственница в своих социальных сетях.

"Ночью убили мою сестру в Актобе. Убил ее бывший муж, с которым у них есть общий ребенок", – написала автор.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области сегодня, 6 ноября 2026 года, заявили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Заместитель начальника ДП Асет Калиев уточнил, что подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания.

"Предварительно установлено, что преступление совершено на почве бытового конфликта между бывшими супругами. Следует отметить, что ранее заявлений, обращений, сигналов о бытовых конфликтах в полицию не поступало". Департамент полиции (ДП) Актюбинской области

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Стоит отметить, что это уже второй случай убийства женщины в Актобе за последние несколько дней. Так, первое убийство произошло 3 ноября 2026 года во Дворце бракосочетания. Установлено, что подозреваемым является бывший сожитель погибшей, между ними в учреждении возник конфликт по вопросу отказа от родительских прав.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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