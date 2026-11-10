Казахстанец решил прокатиться "под градусом", но надолго стал "пешеходом"
Об этом 10 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, инцидент произошел 7 ноября около 23:00 на автодороге Кокшетау – Красный Яр.
Сотрудники батальона патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ-21150, манера движения которого вызвала у них подозрение.
"В ходе проверки водитель признался полицейским, что перед поездкой употреблял пиво. При этом в салоне и багажном отделении автомобиля находилось значительное количество пустых пивных банок", – говорится в сообщении ДП.
Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины составили административный протокол, а автомобиль отправили на специализированную стоянку.
По решению суда нарушителю назначили 15 суток административного ареста. Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на семь лет.
Ранее в Петропавловске сотрудники патрульной полиции во время ночного рейда задержали 34-летнего нетрезвого водителя. Как выяснилось, у мужчины и вовсе не было водительских прав.