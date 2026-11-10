Казахстанец решил прокатиться "под градусом", но надолго стал "пешеходом"

В Акмолинской области водитель автомобиля ВАЗ признался полицейским, что перед поездкой выпил пива. Медицинское освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, инцидент произошел 7 ноября около 23:00 на автодороге Кокшетау – Красный Яр.

Сотрудники батальона патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ-21150, манера движения которого вызвала у них подозрение.

"В ходе проверки водитель признался полицейским, что перед поездкой употреблял пиво. При этом в салоне и багажном отделении автомобиля находилось значительное количество пустых пивных банок", – говорится в сообщении ДП.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составили административный протокол, а автомобиль отправили на специализированную стоянку.

По решению суда нарушителю назначили 15 суток административного ареста. Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

Ранее в Петропавловске сотрудники патрульной полиции во время ночного рейда задержали 34-летнего нетрезвого водителя. Как выяснилось, у мужчины и вовсе не было водительских прав.