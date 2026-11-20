В Актобе начался суд над пятью мужчинами, обвиняемыми в похищении человека и хулиганстве. По версии следствия, они силой вытащили мужчину из такси, поместили его в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 ноября 2026 года сайт телеканала "Алматы ТВ", конфликт между участниками произошел за день до предполагаемого преступления.

Один из подсудимых, находившийся за рулем автомобиля, сделал замечание мужчине, переходившему дорогу. Между ними завязалась словесная перепалка, после которой водитель договорился с приятелями выследить оппонента возле его дома.

На следующий день мужчины приехали к дому потерпевшего и стали ждать. Когда тот отправился по своим делам на такси, подсудимые перегородили автомобилем ему дорогу.

"В этот момент находившиеся в автомобиле подсудимые последовали за такси, в котором находился потерпевший. В районе улицы Озерной они подрезали такси на своем автомобиле, применив силу, вытащили потерпевшего из такси. Один из подсудимых нанес ему удар по лицу, после чего потерпевшего погрузили в багажник своего автомобиля и увезли. Подсудимым было предъявлено обвинение по статье 293 части 2 и статье 125 части 2 УК РК", – сказал государственный обвинитель Нурасхан Ермекбаев.

Ключевым доказательством по делу стала запись с видеорегистратора автомобиля, припаркованного неподалеку. Пятерым мужчинам предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса РК – "Похищение человека" и "Хулиганство".

Отмечается, что во время предварительных слушаний никто из подсудимых свою вину не признал.

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