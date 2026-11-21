Пожар произошел на стройке в Астане

Фото: МЧС РК

В районе Сарыарка на улице Бейсекова загорелась отдельно стоящая охранная будка на территории строящегося объекта, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Причина устанавливается. Между тем в области Абай пожарные ликвидировали возгорание на территории маслоцеха в районе рынка.

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