Пожар произошел на стройке в Астане
Фото: МЧС РК
В районе Сарыарка на улице Бейсекова загорелась отдельно стоящая охранная будка на территории строящегося объекта, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в МЧС, площадь возгорания составила 25 квадратных метров.
Пожар был оперативно ликвидирован.
Пострадавших нет.
Причина устанавливается.
Между тем в области Абай пожарные ликвидировали возгорание на территории маслоцеха в районе рынка.
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