44 куста марихуаны: нарколабораторию накрыли в Мангистау

Фото: pexels

По инициативе прокуратуры Мангистауской области в октябре текущего года пресечена деятельность подпольной нарколаборатории по незаконному выращиванию наркотических растений, сообщает Zakon.kz.

Причастный задержан. "При проведении обыска обнаружено и изъято 44 куста растения "марихуана", а также специальное оборудование (лампы, таймеры). По предварительным данным, незаконная деятельность лица была направлена на дальнейший сбыт наркотических средств", – говорится в сообщении. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 Уголовного кодекса (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). Вместе с тем в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал – 2026" задержаны четверо лиц, находившихся в межгосударственном розыске, среди которых один гражданин Казахстана и трое граждан государств СНГ.

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