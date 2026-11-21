В базе розыска Казахстана появилась ориентировка на 45-летнего иностранного гражданина Коула Уильямса (Williams Cole). Поиски мужчины начались по инициативе Комитета национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

Карточка мужчины появилась в розыскной базе 21 ноября 2026 года. Согласно опубликованным данным, он родился 13 марта 1981 года.

В графе "национальность" указано "другая", а сведения о его гражданстве отсутствуют.

Само дело завели в Туркестанской области. Непосредственной работой по установлению местонахождения иностранца занимаются сотрудники отдела полиции Сарыагашского района.

В открытых источниках не уточняется, почему мужчина попал в поле зрения силовиков. Его процессуальный статус и обстоятельства дела также не раскрываются.

Ранее в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Нелегал – 2026" задержаны четверо лиц, находившихся в межгосударственном розыске, среди которых один гражданин Казахстана и трое граждан государств СНГ.