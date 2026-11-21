В Жамбылской области 14-летнего подростка, впавшего в кому после избиения старшеклассниками, перевезли в клинику Тараза. Мальчик дышит сам, но в сознание до сих пор не пришел, что затрудняет следствие, сообщает Zakon.kz.

Как передает сайт телеканала КТК, врачи смогли стабилизировать пострадавшего и отправить его в Тараз. Известно, что следствие уже установило одного подозреваемого, который нанес роковой удар.

Однако опросить потерпевшего по понятным причинам пока не могут. По словам областных медиков, у подростка есть положительная динамика. Но из-за поврежденной центральной нервной системы и комы прогнозы делать не берутся.

"Гемодинамика стабилизировалась. Ребенок снят с ИВЛ-аппарата, на самостоятельном дыхании. Но состояние так же остается крайне тяжелым по поражению центральной нервной системы. Требует дальнейшего ухода и наблюдения". Асель Шорманова, зам. главврача Жамбылской областной многопрофильной детской больницы

Инцидент произошел вечером 31 октября в селе Бірлесу-Еңбек. По версии родных девятиклассника, причиной жестокого избиения стало его опоздание на так называемую "сходку". Близкие пострадавшего утверждают, что в селе действует неформальная иерархия.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Доводы родственников о якобы имевших место фактах вымогательства и поборов сейчас тщательно проверяются.