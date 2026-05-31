Толпа на одного и эпичный полет в море: массовая драка произошла на западе Казахстана

Эффектные кадры в духе боевиков сняли очевидцы на набережной Актау. На местном причале разыгралась массовая потасовка, закончившаяся зрелищным падением одного из участников в воду, передает Zakon.kz.

Видео инцидента мгновенно разлетелось по социальным сетям. На опубликованных в сети кадрах запечатлен самый разгар конфликта: мужчины активно машут руками, ногами и громко на повышенных тонах выясняют отношения.

В ходе потасовки толпа переключает агрессию на одного из участников – в какой-то момент мужчина оказывается на настиле причала, и его начинают активно пинать по корпусу. Однако в эту же секунду один из нападавших теряет равновесие и летит прямиком в море.

Что именно послужило причиной столь агрессивного конфликта на пирсе, сейчас выясняют следователи. В Департаменте полиции Мангистауской области официально прокомментировали инцидент и сообщили о возбуждении уголовного дела.

"Сотрудниками полиции все участники инцидента установлены и задержаны. Они доставлены в Управление полиции города Актау. По данному факту возбуждено уголовное дело", – рассказали корреспонденту Zakon.kz 31 мая 2026 года в ДП.

Несмотря на жесткие удары и падение в каспийские волны, за медицинской помощью никто из мужчин в итоге не обратился.

В настоящее время проводится досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В марте в Таразе семь школьниц жестоко избили девятиклассницу прямо на улице.