В городе Алтай Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС спасли девятилетнего мальчика, который провалился под тонкий лед. Ребенка вовремя достали из ледяной воды и передали медикам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент произошел в районе улицы Курчатова. Мальчик 2017 года рождения вышел на заболоченный участок и провалился под неокрепший лед.

Прибывшие спасатели оперативно вытащили ребенка из воды и передали бригаде скорой помощи.

"По предварительному диагнозу – переохлаждение. Мальчик доставлен в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное", – рассказали 22 ноября 2026 года в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что тонкий лед представляет смертельную опасность, и призвали родителей не оставлять детей без присмотра, объяснять им риски и не допускать игр вблизи водоемов.

Ранее в Экибастузе спасли четверых рыбаков, которые провалились под лед.