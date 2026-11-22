Девятилетний казахстанец провалился под лед и оказался в ледяной воде
Фото: magnific
В городе Алтай Восточно-Казахстанской области сотрудники МЧС спасли девятилетнего мальчика, который провалился под тонкий лед. Ребенка вовремя достали из ледяной воды и передали медикам, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, инцидент произошел в районе улицы Курчатова. Мальчик 2017 года рождения вышел на заболоченный участок и провалился под неокрепший лед.
Прибывшие спасатели оперативно вытащили ребенка из воды и передали бригаде скорой помощи.
"По предварительному диагнозу – переохлаждение. Мальчик доставлен в больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное", – рассказали 22 ноября 2026 года в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что тонкий лед представляет смертельную опасность, и призвали родителей не оставлять детей без присмотра, объяснять им риски и не допускать игр вблизи водоемов.
Ранее в Экибастузе спасли четверых рыбаков, которые провалились под лед.
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