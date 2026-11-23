16 тысяч нарушений ПДД за 10 дней: итоги дорожной проверки в Шымкенте
За это время полицейские выявили 16 432 нарушения правил дорожного движения. На штрафстоянку отправили 423 автомобиля. В частности, зафиксировано 5 440 случаев перехода дороги в неположенном месте и 1 188 фактов, когда водители не уступили дорогу пешеходам на переходах.
Кроме того, обнаружили 27 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения и 26 фактов вождения лицами, лишенными водительских прав.
В рамках операции сотрудники полиции обследовали дороги 89 раз и выдали ответственным организациям 47 предписаний об устранении нарушений. Также в 106 школах провели разъяснительную работу с учащимися.
В полиции призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.
Ранее сообщалось, что казахстанец разгромил полицейский участок.