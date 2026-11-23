Лед еще не окреп: в Казахстане предупреждают об опасности прогулок по водоемам
Фото: magnific.com
Несмотря на плюсовую температуру, жители Казахстана продолжают выходить на неокрепший лед, играть и рыбачить. Спасатели предупредили, что такие прогулки могут закончиться трагедией, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МЧС РК, в Акмолинской области за нарушение правил безопасности на водоемах к административной ответственности уже привлекли 21 человека.
Опасные случаи фиксируют и в других регионах. В Восточно-Казахстанской области под лед провалился девятилетний мальчик. Спасатели вытащили ребенка из воды и передали медикам. У него диагностировали переохлаждение.
Жителей просят не выходить на тонкий лед и не подвергать опасности себя и детей.
Ранее сообщалось, что девятилетний казахстанец провалился под лед и оказался в ледяной воде.
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