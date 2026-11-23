В Кызылорде задержали мужчину, который сначала приставал на улице к девушкам, а затем напал с ножом на их защитника. Все случилось на глазах десятков очевидцев, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, кровавый инцидент произошел возле увеселительного заведения. Оттуда вышел 42-летний мужчина и, по версии следствия, стал приставать к двум девушкам. За них заступился молодой человек, но тут же получил несколько ударов ножом в грудь. В данное время пострадавший в больнице, его жизни уже ничто не угрожает. А хулигану вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

"Подозреваемый по горячим следам задержан и водворен в изолятор временного содержания. Им оказался 42-летний житель города, который с санкции суда помещен под стражу". Замначальника управления полиции г. Кызылорды Бауыржан Копанов

Ранее сообщалось, что в Кызылорде по факту убийства местного жителя задержали троих подозреваемых.