В Улытауском районе спасатели обнаружили пропавшего 52-летнего пастуха. Мужчина заблудился в районе зимовки Лоқылдақ и потерял ориентир, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, заявление о его исчезновении поступило с зимовки Ақтұмақ, расположенной недалеко от станции Ескула-3. Во время поисков мужчина вышел на связь, после чего спасательная группа установила его местонахождение и доставила домой.

Пастух не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что пропавшего пенсионера нашли мертвым в Акмолинской области.