Днем 22 ноября 2026 года на 902-м километре автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск", вблизи села Капан-Булак, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузовиков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 23 ноября 2026 года в Департаменте полиции области Абай, 30-летний водитель грузового автомобиля марки Renault следовал из Усть-Каменогорска в Алматы.

"Водитель не выбрал безопасную скорость движения и не соблюдал дистанцию до двигавшегося впереди грузового автомобиля марки Volvo. В результате произошло столкновение двух грузовиков", – говорится в сообщении.

В результате аварии водитель автомобиля Renault получил телесные повреждения легкой степени тяжести. Виновника ДТП привлекли к административной ответственности.

В Атырау пассажирский автобус сбил ученицу седьмого класса. В результате аварии пострадали сама школьница и двое пассажиров общественного транспорта.

