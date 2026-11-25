Сразу на шесть регионов Казахстана сегодня, 25 ноября 2026 года, надвигается непогода. В связи с этим в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" водителей призвали быть осторожнее на трассах, сообщает Zakon.kz.

Как следует из дорожного прогноза на среду, осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются:

в Актюбинской области,

в Атырауской области,

в Костанайской области,

в Западно-Казахстанской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай.

"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.

В связи с вышеизложенным водителям рекомендуют:

учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров.

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"1403 – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – заключили в "КазАвтоЖоле".

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Ранее синоптики в ряде регионов Казахстана на 25 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение.