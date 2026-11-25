Снегопады и дожди со снегом накроют сразу шесть регионов Казахстана – дорожный прогноз на 25 ноября
Фото: Telegram/qazavtojol
Сразу на шесть регионов Казахстана сегодня, 25 ноября 2026 года, надвигается непогода. В связи с этим в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол" водителей призвали быть осторожнее на трассах, сообщает Zakon.kz.
Как следует из дорожного прогноза на среду, осадки в виде дождя со снегом и снега ожидаются:
- в Актюбинской области,
- в Атырауской области,
- в Костанайской области,
- в Западно-Казахстанской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили казахстанцев.
В связи с вышеизложенным водителям рекомендуют:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
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"1403 – актуальная информация о состоянии республиканских автодорог круглосуточно", – заключили в "КазАвтоЖоле".
Ранее синоптики в ряде регионов Казахстана на 25 ноября 2026 года объявили штормовое предупреждение.
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