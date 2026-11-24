В Алматы мужчина зарезал собутыльника и спрятал его тело в подвале
Фото: pixabay
В Медеуском районе Алматы мужчина убил собутыльника во время застолья, а затем попытался спрятать его тело в подвале. Но скрыть преступление ему не удалось – полицейские раскрыли убийство по горячим следам, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, озвученным 24 ноября 2026 года пресс-службой Департамента полиции (ДП) города, трагедия произошла в частном доме во время совместного застолья.
Между двумя мужчинами вспыхнула ссора. В разгар конфликта 50-летний хозяин дома схватил нож и нанес своему 45-летнему знакомому смертельное ранение.
После произошедшего подозреваемый попытался скрыть следы преступления и спрятал тело погибшего в подвале дома.
Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий патрульные экипажи "Буран-609" задержали мужчину. Орудие преступления изъяли с места происшествия.
"По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен под стражу".Пресс-служба ДП Алматы
В Индии 23-летний молодой человек убил 17-летнюю возлюбленную в ее доме из-за ревности. После расправы он попытался свести счеты с жизнью.
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