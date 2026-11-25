В аэропорту Алматы с рейса до Уральска сняли 40-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД РК, во время предполетного досмотра пассажир выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании и нарушал общественный порядок. На основании обращения представителей перевозчика его доставили в комнату полиции.

Мужчину привлекли к ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. По решению суда он получил 15 суток административного ареста.

С начала года сотрудники полиции на транспорте выявили более 86 тыс. административных правонарушений, в том числе 6810 случаев появления в общественных местах в состоянии опьянения и 719 фактов мелкого хулиганства.

Ранее в МВД раскрыли масштабы нарушений в Казахстане.