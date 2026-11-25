В Актобе мужчина избил подростка из-за шума во дворе и получил год ограничения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон" 25 ноября 2026 года, инцидент произошел во дворе жилого дома на ул. Тургенева. 45-летний проводник поезда отдыхал в квартире, в это время на детской площадке шумела группа подростков. Один из них показал мужчине неприличный жест.

Он разозлился и вышел на улицу все подростки кроме одного разбежались. Мужчина обматерил мальчика, ударил его ладонью по уху и кулаками по голове. По данным издания, у несовершеннолетнего врачи выявили гематомы и легкий вред здоровью.

В суде актюбинец вину признал и попросил прощения у потерпевшего. Подросток не стал его прощать, но попросил наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд приговорил проводника к одному году ограничения свободы.

Похожий инцидент ранее произошел в Костанайской области. Мужчина получил 100 часов общественных работ за избиение несовершеннолетнего на детской площадке.