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Общество

В акимате прокомментировали блэкаут в Алматы

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 17:30 Фото: unsplash
В Алматы 14 августа 2026 года произошло временное отключение внешнего электроснабжения в связи с аварийным нарушением баланса мощности в энергосистеме. Об этом заявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Власти заверили жителей, что "в настоящее время все городские службы работают в усиленном режиме и принимают необходимые меры для обеспечения жизнедеятельности города".

Также в акимате рассказали о ситуации с электроснабжением и работой городских служб Алматы.

Метрополитен

В связи с отключением электроснабжения была временно приостановлена работа метрополитена. Станции метро временно закрыты на вход и выход до восстановления электроснабжения и подачи напряжения на контактный рельс. О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно.

Медицинские организации

Стационары и другие медицинские организации продолжают работу в соответствии с планами бесперебойной деятельности. Медицинские учреждения оснащены резервными источниками электроснабжения – дизельными генераторами и источниками бесперебойного питания.

В первую очередь резервное питание обеспечивается для реанимаций, операционных, приёмных отделений, систем жизнеобеспечения и другого критически важного оборудования. Экстренная медицинская помощь оказывается в установленном порядке.

Водоснабжение

В связи с отключением электроэнергии в отдельных районах возможно временное снижение давления воды и перебои с водоснабжением, в том числе на верхних этажах зданий. Это связано с временной остановкой насосных станций, оборудование которых работает от электроснабжения.

После восстановления подачи электроэнергии насосные станции будут запущены, после чего водоснабжение постепенно восстановится.

Сфетофоры

Также произошло отключение отдельных светофорных объектов, функционирование которых обеспечивается от электрических сетей. В целях обеспечения безопасности сотрудники дорожной полиции осуществляют необходимые меры по организации и регулированию дорожного движения на участках, где временно не функционируют светофорные объекты.

"Акимат города Алматы совместно с городскими службами продолжает мониторинг ситуации и принимает все необходимые меры для обеспечения стабильной работы объектов жизнеобеспечения города", – подчеркнули в пресс-службе.

О дальнейших изменениях и восстановлении электроснабжения жителям пообещали сообщить дополнительно.

"Просим жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников".Пресс-служба акимата Алматы

В городском управлении энергетики и водоснабжения уточнили, что отключение частично затронуло потребителей Бостандыкского, Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов.

Общая отключенная мощность по городу составила 10 МВт. Причиной ограничения электроснабжения стало аварийное отключение магистральных линий АО "KEGOC" и последующее автоматическое срабатывание противоаварийной защиты энергосистемы.

Жителей Алматы заверили, что "в настоящее время энергетические службы приступили к поэтапному подключению потребителей и восстановлению электроснабжения".

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Ранее мы писали, что в Алматы и Алматинской области произошли массовые отключения света. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.

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Позднее в АО "KEGOC" назвали предварительную причину блэкаута в Казахстане. По данным национального оператора электросетей РК, перебои случились после технологического нарушения в ЕЭС Казахстана.

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Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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