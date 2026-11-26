Ночью 26 ноября 2026 года в частном доме в Бостандыкском районе Алматы произошел пожар, унесший жизни нескольких человек. В распоряжении Zakon.kz появились фотографии с места происшествия.

Сообщение о возгорании на пульт "112" поступило в 03:44.

Пожар полностью ликвидировали в 04:42. На месте происшествия обнаружили тела пяти человек, в том числе одного ребенка.

По факту смертельного пожара полиция Алматы возбудила уголовное дело.

После трагедии акимат района принял меры по поддержке пострадавших и семей погибших.

Девять человек, чье жилье пострадало, размещены в гостинице. Им оказывается юридическая помощь, в том числе в восстановлении документов.