На Экибастузской ГРЭС-1 от поражения электрическим током погиб рабочий. По данным департамента государственной инспекции труда по Павлодарской области, трагический инцидент на предприятии произошел 19 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 26 ноября 2026 года сайт телеканала "Ирбис", погибшему мужчине было 42 года. Трагедия случилась на территории энергообъекта, однако в штате самой электростанции он не числился.

"В настоящее время Департаментом государственной инспекции труда по Павлодарской области проводится специальное расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 19 ноября 2026 года на территории ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова" с работником подрядной организации", – сообщили в ведомстве.

Между тем в Костанае вынесли приговор по делу о гибели рабочего в траншее. Обвиняемый получил два года ограничения свободы.