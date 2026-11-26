В Алматы дорожный спор между водителем и пешеходом обернулся административным арестом. Инцидент произошел на глазах у патрульных полицейских. Об этом 26 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Вечером на пересечении проспекта Райымбека и улицы Емцова экипаж "Буран-127" регулировал движение транспорта.

В этот момент между автомобилистом и пешеходом вспыхнула словесная перепалка, которая быстро переросла в громкий конфликт.

Патрульные сразу вмешались в ситуацию и установили личность нарушителя.

"Мужчину доставили в управление полиции Алатауского района, где в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.Материалы направили в специализированный межрайонный административный суд", – сообщили в ведомстве.

Рассмотрев дело, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.

17 ноября в полиции Алматы рассказали о задержании мужчины, которого обвинили в надругательстве над девушкой. При задержании он попытался покончить с собой.