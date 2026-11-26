Водитель устроил разборки с пешеходом на глазах у патрульных в Алматы: чем все закончилось
Вечером на пересечении проспекта Райымбека и улицы Емцова экипаж "Буран-127" регулировал движение транспорта.
В этот момент между автомобилистом и пешеходом вспыхнула словесная перепалка, которая быстро переросла в громкий конфликт.
Патрульные сразу вмешались в ситуацию и установили личность нарушителя.
"Мужчину доставили в управление полиции Алатауского района, где в отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.Материалы направили в специализированный межрайонный административный суд", – сообщили в ведомстве.
Рассмотрев дело, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.
17 ноября в полиции Алматы рассказали о задержании мужчины, которого обвинили в надругательстве над девушкой. При задержании он попытался покончить с собой.