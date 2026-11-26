В Алматы патрульные задержали мужчину, которого подозревают в распространении наркотиков через закладки. Об этом 26 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Жетысуском районе на улице Чирчикской. Экипаж "Буран-517" заметил прохожего, чье поведение показалось полицейским подозрительным.

Во время беседы мужчина сам признался, что при нем есть наркотики. Мужчина уверял, что хранит его исключительно для личного употребления, ссылаясь на наркотическую зависимость.

"Однако дальнейшая проверка дала совершенно иную картину. Прибывшая следственно-оперативная группа изучила мобильный телефон задержанного. В ходе проверки обнаружились сведения, указывающие на его возможную причастность к распространению наркотиков через закладки", – говорится в сообщении.

По предварительным сведениям, до встречи с полицией мужчина успел сделать не менее десяти закладок.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Между тем в Казахстане продолжаются задержания подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В МВД рассказали о последних операциях полиции и итогах борьбы с наркопреступностью за первую декаду ноября.