Алматинец сделал шокирующее признание перед полицейскими и оказался за решеткой
Инцидент произошел в Жетысуском районе на улице Чирчикской. Экипаж "Буран-517" заметил прохожего, чье поведение показалось полицейским подозрительным.
Во время беседы мужчина сам признался, что при нем есть наркотики. Мужчина уверял, что хранит его исключительно для личного употребления, ссылаясь на наркотическую зависимость.
"Однако дальнейшая проверка дала совершенно иную картину. Прибывшая следственно-оперативная группа изучила мобильный телефон задержанного. В ходе проверки обнаружились сведения, указывающие на его возможную причастность к распространению наркотиков через закладки", – говорится в сообщении.
По предварительным сведениям, до встречи с полицией мужчина успел сделать не менее десяти закладок.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.
Между тем в Казахстане продолжаются задержания подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В МВД рассказали о последних операциях полиции и итогах борьбы с наркопреступностью за первую декаду ноября.