В Западно-Казахстанской области задержана группа, подозреваемая в краже около 150 голов лошадей. Об этом 27 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Работа по предупреждению и профилактике краж скота и раскрытию подобных преступлений усилена в рамках реализации принципа "Закон и порядок".

Отмечается, что с 20 по 22 ноября текущего года на территории региона проводилось оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

"В ходе мероприятия сотрудники управления криминальной полиции ДП ЗКО совместно с полицейскими Бокейординского района провели масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие краж скота. В результате задержана преступная группа из четырех человек, подозреваемых в совершении 6 эпизодов скотокрадства. С санкции суда подозреваемые взяты под стражу. В настоящее время полицейские установили причастность подозреваемых к краже 148 лошадей общей стоимостью более 86 млн тенге. По уголовному делу продолжаются следственные действия". Пресс-служба ДП ЗКО

Иная информация, как пояснили в полиции, согласно ст. 201 УПК РК к разглашению не подлежит.

В соответствии с действующим законодательством за кражи скота предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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