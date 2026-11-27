Утром 14 ноября 2026 года в Городской многопрофильной больнице №1 Актобе на складе возник пожар. Работник, в чью обязанность входила подача кислорода в реанимацию, получил обширные ожоги и через три дня скончался, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что у пострадавшего, по данным врачей, было обожжено почти 90% поверхности тела. Его сразу госпитализировали в свою же больницу, через пару часов переправили в АМЦ за город.

"Мой отец, Жандарбек Сатыбалдиев, более 10 лет работал сварщиком в больнице. Пожар был в 7:00, нам об этом сообщили примерно в 9:00. За это время отца сняли на видео, устроили ему допрос. Нам показали кусок этого видео, но мы его не смогли смотреть. По какому праву допрашивали человека, находящегося в тяжелом состоянии. На руки видео нам не дали, что произошло, не сказали. Через три часа после случившегося отца перевезли в АМЦ. Почему не оказали помощь здесь, в БСМП? Мы знаем только, что возбуждено дело по ч.2. ст. 292. УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", – говорит сын погибшего Казбек Сатыбалдиев.

Казбек Сатыбалдиев рассказал, что отец работал на кислородном складе, также был сварщиком, после работы с 17:00 до 8:00 он дежурил здесь, ночевал, подавал в реанимацию кислород.

"Отец в январе вышел на пенсию, ему предложили остаться, и он работал дальше. Отопления в помещении нет, поэтому пользовались обогревателем. На кислородном складе не должно быть легко воспламеняющихся вещей, нельзя ночевать, а там стояла кровать, был матрас. Рядом до сих пор валяются куски деревяшек, которые вынесли с этого склада. К зданию нет даже лестницы, чтобы туда подняться". Казбек Сатыбалдиев

Адвокат Ильяс Аяпбергенов сказал, что направил запросы, чтобы получить документы и ждет результатов судмедэкспертизы и пожарно-технической. Специалисты должны установить, соответствовало ли помещение всем нормам безопасности.

В самой больнице воздерживаются от конкретных комментариев. По словам заместителя главврача Азамата Турушева, работника сразу после "воспламенения" доставили в реанимацию, его осмотрел главный комбустиолог, назначил лечение. В АМЦ его направили, потому что в БСМП не было кислорода: цех был закрыт из-за пожара. Сейчас склад работает, отопление там есть, спал ли кто там, замглавврача не знает.

"Погибший работал кислородчиком – сотрудником, который подключает кислородное оборудование и следит за подачей кислорода в реанимацию. Эта работа круглосуточная", – пояснил заместитель главврача.

Следствие займет время. Родные погибшего надеются, что оно будет объективным, и, если в деле есть виновные, они понесут справедливое наказание.

Между тем, в ночь на 26 ноября 2026 года в Алматы произошел пожар, унесший жизни пяти человек. Выжившие жильцы поделились с журналистами некоторыми подробностями.