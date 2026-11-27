В ночь на 26 ноября 2026 года в Алматы произошел пожар, унесший жизни пяти человек. Выжившие жильцы поделились с журналистами некоторыми подробностями, сообщает Zakon.kz.

По их словам, той ночью их разбудил едкий запах дыма. Перепуганные люди искали выход. Каждый спасался как мог. Кому-то пришлось выбираться через окно, чтобы не задохнуться, передает КТК.

В доме коридорного типа, по словам жильцом, восемь комнат. Их сдавали в аренду, в каждой жила отдельная семья.

Жильцы так и не поняли, где именно начался пожар. Коридор был окутан густым дымом и выбраться на улицу через дверь было невозможно.

Анара Турганбаева, которая с детьми и мужем живет в доме несколько лет, рассказала, что той ночью проснулась от яркого света. Когда поняла, что бушует пожар, бросилась спасать домочадцев. Все вылезли в окно. Вещи и документы искать даже не пытались.

"В 4 утра я проснулась от того, что увидела в окне яркий свет, как зарево. Я подошла поближе, чтобы посмотреть. Горела крыша – почти ближе к нашему окну. Я начала будить свою семью. Потом подбежала к двери, открыла дверь входную, но там было очень много дыма. Я поняла, что мы оттуда не выберемся. И мы, кто в чем был, собрались и решили вылезти через окно. Взяли только сотовый телефон", – рассказала женщина.

Жильцы дома были хорошо знакомы между собой, почти все семейные и жили здесь не один год. Ночью люди помогали друг другу, но выбраться из огня удалось не всем. Пять человек скончались на месте, в их числе – ребенок.

По словам местных, это 9-летняя девочка, она жила с мамой и с сестрой.

Проверяется информация и о том, что среди погибших два гражданина Узбекистана.

По факту трагедии полицейские завели уголовное дело. Правоохранители рассматривают все версии произошедшего. Не исключено, что это мог быть поджог.

Как выяснил телеканал "Астана", дом был построен по коридорному типу, а в некоторых комнатах отсутствовали окна. Одной из семей, которой удалось спастись, стала семья Жумабаевых. По их словам, среди погибших двое мужчин, две женщины и девочка, которая училась в четвертом классе.

Как рассказал пострадавший жилец Мирлан Турганбаев корреспонденту "Первого канала "Евразия", в доме было 10 комнат для аренды. В каждой жили по два-три человека.

"Я тут проживаю уже 10 лет. У нас теперь нет дома. Пришли забрать оставшиеся вещи. Платили за эту комнату по 100 тысяч тенге в месяц", – сообщил он.

Территорию дома оцепили, близко не подпускали даже соседей и тех, кто работает поблизости. Пожарным и следователям предстоит установить причину возгорания и обстоятельства гибели людей. Соседи также рассказали, что район готовили к сносу, а некоторые дома уже пустовали.

Сообщение о возгорании на пульт "112" поступило в 03:44 26 ноября. Пожар полностью ликвидировали в 04:42. На месте происшествия обнаружили тела пяти человек, в том числе одного ребенка. По факту смертельного пожара полиция Алматы возбудила уголовное дело. После трагедии акимат района принял меры по поддержке пострадавших и семей погибших. Кадры с места происшествия можно посмотреть здесь.