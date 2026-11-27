Полиция возбудила уголовное дело по факту видеозаписи порнографического характера, распространившейся в социальных сетях. Личности несовершеннолетних установлены, их вместе с родителями доставили в полицию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области, с участием подростков проводятся следственные действия. Они поставлены на профилактический учет, а их родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Кроме того, отдельное уголовное дело возбуждено по факту распространения видеозаписи в социальных сетях. В адрес управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних направлены представления об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.

Полиция напоминает, что за распространение порнографических материалов и другого противоправного контента предусмотрена уголовная ответственность.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что подростки в Астане вернули "лихие 90-е".