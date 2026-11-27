Родителей подростков привлекли к ответственности из-за видео в Жамбылской области
Как рассказали в пресс-службе ДП Жамбылской области, с участием подростков проводятся следственные действия. Они поставлены на профилактический учет, а их родители привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Кроме того, отдельное уголовное дело возбуждено по факту распространения видеозаписи в социальных сетях. В адрес управления образования и комиссии по делам несовершеннолетних направлены представления об устранении причин и условий, способствовавших правонарушению.
Полиция напоминает, что за распространение порнографических материалов и другого противоправного контента предусмотрена уголовная ответственность.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что подростки в Астане вернули "лихие 90-е".