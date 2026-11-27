В Казахстане задержали главного директора по производству К. Омарбекова и главного менеджера департамента АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" Е. Байкулова, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в пресс-службе КНБ, 26 ноября 2026 года следственный суд санкционировал их арест сроком на два месяца.

Решение принято с учетом характера и тяжести подозрений, а также для исключения возможного давления на свидетелей и соучастников, сокрытия доказательств и имущества, полученного преступным путем.

В настоящее время проводятся следственные действия. Другие подробности дела не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали трех бывших руководителей ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки", подозреваемых в совершении коррупционного преступления.