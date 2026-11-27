22 ноября 2026 года в Городской многопрофильной больнице Уральска доношенная девочка родилась без признаков жизни. Семья, которая ждала ребенка 12 лет, требует выяснить, почему матери не сделали кесарево сечение и своевременно ли ей оказали помощь, передает Zakon.kz.

"Уральская неделя" отмечает, что врачи беременной рекомендовали кесарево сечение из-за риска осложнений. На 34-й неделе у нее диагностировали сахарный диабет и назначили инсулин. 16 ноября 2026 года, на 39-й неделе, ее госпитализировали.

"Во время родов, когда показалась головка ребенка, акушерки рядом не было. Затем возникли трудности с рождением плечиков. При рождении девочка весила 5300 гр., а рост составил 63 см", – утверждают родные роженицы.

В Управлении здравоохранения поделились, что роды начались самостоятельно и проходили с участием акушеров-гинекологов и неонатолога.

"Возникло осложнение, и бригада сразу приняла экстренные меры. В 16:00 девочка родилась без признаков жизни", – прокомментировали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что начата проверка своевременности и качества медицинской помощи, а также соблюдение клинических протоколов.

Между тем, в Семее суд рассмотрел дело об убийстве новорожденного ребенка, которого оставили в мусорном контейнере. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, а маму младенца осудили на два года, однако от отбывания наказания она освобождена по амнистии.