В Караганде утром 27 ноября 2026 года произошло сразу 37 дорожно-транспортных происшествий. Причиной осложнения дорожной обстановки стала резкая смена погоды: дождь перешел в снег, из-за чего дороги покрылись скользкой коркой, сообщает Zakon.kz.

Газета "Новый вестник" со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области пояснила, что ухудшение погодных условий началось около 07:00. Уже к 11:30 в городе зарегистрировали 37 аварий. Во всех происшествиях обошлось без пострадавших. В результате столкновений автомобили получили только механические повреждения.

В полиции подчеркнули, что соблюдение скоростного режима и дистанции с учетом погодных условий поможет снизить риск аварий.

"На скользкой дороге значительно увеличивается тормозной путь, поэтому водителям необходимо быть особенно внимательными. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Особую осторожность следует проявлять при приближении к перекресткам", – предупредили полицейские водителей.

Также водителей призывают не отвлекаться на телефон, использовать зимние шины и проверять техническое состояние автомобиля перед поездкой.

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на 28, 29 и 30 ноября 2026 года. Пока в столице Казахстана будет морозно, в двух других городах еще сохранится тепло.