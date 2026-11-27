В ночь на 26 ноября 2026 года в Алматы произошел пожар, унесший жизни пяти человек. Полиция проверяет разные версии происшествия, но у владельца дома есть свои предположения, сообщает Zakon.kz.

Все произошло в доме коридорного типа в Бостандыкском районе. По словам жильцов, в нем было восемь комнат. Их сдавали в аренду, в каждой жила отдельная семья. В роковую ночь людей разбудил едкий запах дыма. Каждый спасался как мог. Кому-то пришлось выбираться через окно, чтобы не задохнуться. В пожаре погибли двое мужчин, две женщины и девочка, которая училась в четвертом классе.

По факту трагедии полицейские возбудили уголовное дело. Правоохранители рассматривают все версии произошедшего, в том числе поджог.

При этом по данным телеканала КТК, владелец злополучного дома Куаныш Кенес уверен, что это не был несчастный случай. После случившегося он проверил записи с камер наблюдения. По его словам, на территорию проникла женщина, а после ее ухода началось возгорание. Якобы это могла быть бывшая подруга одного из квартирантов.

Тем временем еще двое несовершеннолетних продолжают лечение в больнице.

"По результатам обследования один ребенок госпитализирован с диагнозом "острое отравление угарным газом". Состояние средней степени тяжести, лечение получает в полном объеме. Пятилетний ребенок с признаками респираторной инфекции переведен в детскую инфекционную больницу для дальнейшего лечения", – рассказали в пресс-службе управления общественного здравоохранения Алматы.

После трагедии акимат района принял меры по поддержке пострадавших и семей погибших.

