В Астане правозащитник обещал за вознаграждение помочь задержанной клиентке добиться домашнего ареста. Однако от предложения женщина отказалась и сообщила об этом правоохранителям, сообщает Zakon.kz.

За решение вопроса адвокат потребовал 7 млн тенге, утверждая, что может воспользоваться своими связями в госорганах.

"Женщина не стала участвовать в незаконной сделке и обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий адвокат был задержан с поличным сразу после получения денежных средств", – сообщает пресс-служба прокуратуры города Астаны.

Суд назначил адвокату два года лишения свободы и запретил заниматься юридической практикой в течение шести лет. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Павлодарской области полицейского осудили за то, что он "закрыл глаза" на нарушение правил дорожного движения.