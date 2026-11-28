Адвоката в Астане осудили за попытку вымогательства
Фото: Zakon.kz
В Астане правозащитник обещал за вознаграждение помочь задержанной клиентке добиться домашнего ареста. Однако от предложения женщина отказалась и сообщила об этом правоохранителям, сообщает Zakon.kz.
За решение вопроса адвокат потребовал 7 млн тенге, утверждая, что может воспользоваться своими связями в госорганах.
"Женщина не стала участвовать в незаконной сделке и обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий адвокат был задержан с поличным сразу после получения денежных средств", – сообщает пресс-служба прокуратуры города Астаны.
Суд назначил адвокату два года лишения свободы и запретил заниматься юридической практикой в течение шести лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Павлодарской области полицейского осудили за то, что он "закрыл глаза" на нарушение правил дорожного движения.
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