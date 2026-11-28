В Тупкараганском районе Мангистауской области десять многодетных матерей не могли вовремя получить государственные награды "Алтын алқа" и "Күміс алқа". Причиной стали нарушения при оформлении документов в акимате. Ситуацию исправили после вмешательства прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Проверка прокуратуры выявила волокиту при оформлении документов на государственные награды для многодетных матерей. Ответственные сотрудники местного акимата без достаточных оснований затягивали подготовку и передачу необходимых бумаг.

Из-за этого десять женщин не только остались без заслуженных наград, но и не могли своевременно воспользоваться положенными им мерами социальной поддержки.

"В результате многодетные матери не смогли своевременно получить заслуженные награды и воспользоваться предусмотренными законодательством мерами социальной поддержки. После вмешательства прокуратуры права всех 10 женщин восстановлены, обеспечено вручение государственных наград", – сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.

После проверки приняты меры, чтобы подобные задержки не повторялись. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности.

Ранее сообщалось, что Конституционный Суд Казахстана рассмотрел вопрос о соответствии Конституции норм Социального кодекса, регулирующих назначение пособий за материнские награды.