В Мангистау чиновников наказали за задержку награждения многодетных матерей
Фото: Zakon.kz
В Тупкараганском районе Мангистауской области десять многодетных матерей не могли вовремя получить государственные награды "Алтын алқа" и "Күміс алқа". Причиной стали нарушения при оформлении документов в акимате. Ситуацию исправили после вмешательства прокуратуры, сообщает Zakon.kz.
Проверка прокуратуры выявила волокиту при оформлении документов на государственные награды для многодетных матерей. Ответственные сотрудники местного акимата без достаточных оснований затягивали подготовку и передачу необходимых бумаг.
Из-за этого десять женщин не только остались без заслуженных наград, но и не могли своевременно воспользоваться положенными им мерами социальной поддержки.
"В результате многодетные матери не смогли своевременно получить заслуженные награды и воспользоваться предусмотренными законодательством мерами социальной поддержки. После вмешательства прокуратуры права всех 10 женщин восстановлены, обеспечено вручение государственных наград", – сообщает пресс-служба прокуратуры Мангистауской области.
После проверки приняты меры, чтобы подобные задержки не повторялись. Виновных должностных лиц привлекли к ответственности.
Ранее сообщалось, что Конституционный Суд Казахстана рассмотрел вопрос о соответствии Конституции норм Социального кодекса, регулирующих назначение пособий за материнские награды.
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