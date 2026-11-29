Спуск с горы в Алматы стал испытанием: пострадавшую женщину передали медикам
Фото: Zakon.kz
В районе Большого Алматинского озера спасатели оказали помощь 58-летней женщине, получившей травму во время спуска с горы, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, пострадавшая повредила ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь.
Сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы организовали ее безопасную транспортировку до шлагбаума "Эдельвейс". Там женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра и дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что спасатели напомнили туристам о правилах безопасности при походах в горы.
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