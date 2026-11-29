В районе Большого Алматинского озера спасатели оказали помощь 58-летней женщине, получившей травму во время спуска с горы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, пострадавшая повредила ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь.

Сотрудники Центра мониторинга и оперативного реагирования Алматы организовали ее безопасную транспортировку до шлагбаума "Эдельвейс". Там женщину передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра и дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что спасатели напомнили туристам о правилах безопасности при походах в горы.