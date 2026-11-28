Департамент полиции города Астаны предупредил жителей и гостей города о повышенных рисках на дорогах в связи с гололедом и заснеженностью, сообщает Zakon.kz.

С утра 27 ноября 2026 года в столице было зарегистрировано более 100 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в Департаменте полиции Астаны и призвали водителей быть максимально внимательными, соблюдать установленный скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

"Рекомендуем заранее снижать скорость при приближении к перекресткам, пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, а также избегать резких маневров", – обратились правоохранители.

В полиции отметили, что особая осторожность требуется и от пешеходов. При переходе дороги следует обязательно убедиться в полной остановке всех автомобилей.

Опасная дорожная ситуация сложилась и в Караганде, там произошло сразу 37 дорожно-транспортных происшествий. А в Министерстве внутренних дел Казахстана выступили со срочным напоминанием для водителей, которые планируют выезд на зимнюю дорогу,