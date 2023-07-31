Итоги дня: изменения в законодательстве, ДТП c казахстанскими туристами в Турции, хищение года

Какие изменения произошли в Казахстанском законодательстве с августа 2023 года, подробности ДТП с казахстанскими тристами в Турции, кого наградил Касым-Жомарт Токаев. Об этом и других важных событиях 31 июля расскажет Zakon.kz.

Законодательство

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в августе 2023 года.

Так, наконец у электросамокатов и мопедов появился статус. При этом с 30 августа ужесточаются требования к электросамокатам.

Электросамокат признан транспортным средством с разрешенной скоростью движения не более 25 км/ч.

Помимо этого, водителям мопедов запретили двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

Минтруда утвердило Квалификационные требования к частным агентствам занятости, претендующим на участие в аутсорсинге услуг в сфере занятости населения. Частными агентствами занятости являются физическое (ИП) или юридическое лицо. А МЦРИАП утвердило правила выдачи разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов.

Изменены Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на медицинскую деятельность".

Минздрав обновил Правила оказания государственной услуги по выдаче лицензии на ввоз в Казахстан из государств, не являющихся членами ЕАЭС, и вывоз с территории РК в эти государства органов (части органа) или тканей (части ткани) человека, крови и ее компонентов.

В новой редакции изложены Правила перехода на лицензионный режим недропользования.

Об этих и других новшествах можно прочитать здесь.

Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права

В Правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений внесены новые пункты, которыми детализирован порядок подачи заявления для сдачи теоретического или практического экзаменов.

В частности, для сдачи теоретического или практического экзаменов кандидаты в водители подают заявление через портал электронного правительства (ПЭП), объекты информатизации (информационные системы банков второго уровня) (объекты информатизации), или посредством обращения к оператору услуг.

При обращении через ПЭП, объекты информатизации кандидат в водители проходит идентификацию путем сверки биометрических данных лица со сведениями, содержащимися в государственных информационных системах. После в "личном кабинете" кандидата в водители отражается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.Когда начнут штрафовать самокатчиков

В МВД РК напомнили, что 29 июня 2023 года глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам организации дорожного движения", который вводится в действие с 30 августа.

Закон определяет статус новых видов транспортных средств – "электросамокатов" и "малых электрических транспортных средств".

"Законом закреплены требования по их безопасной эксплуатации, в части перевозки пассажиров, проезда пешеходных переходов, ношение светоотражающих предметов и другие вопросы их личной безопасности на дорогах. В случае выявления правонарушений, они будут привлекаться к ответственности по ст. 593 КоАП РК или ст. 620 КоАП РК, в зависимости от состава правонарушения", - сообщили в МВД.

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Происшествия

Авария в Турции

Утром 30 июля 2023 года в Аланье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, перевозившего 12 казахстанцев. По предварительным данным, полученным от турецкой полиции, водитель автобуса на большой скорости въехал в грузовик: на месте погибли двое: водитель туристического фургона и гражданин Украины (гид). Казахстанцам была оказана необходима медпомощь.

Позже стало известно, что в больнице скончался один из казахстанцев из-за полученных тяжелых травм. Сын погибшего прибыл в Анталью и находится с казахстанскими дипломатам, которые оказывают ему необходимую помощь и содействие.

Трагедия на Алаколе

39-летнему мужчине ампутировали ногу после отдыха на Алаколе. Инцидент произошел на выходных на озере Алаколь. По словам очевидцев, мужчина был пьян и чуть не утонул. Один из туристов попытался спасти его на катере и винтом задел ногу тонущего.

Пострадавщий был оперативно доставлен в центральную больницу Алакольского района, где у него диагностировали многооскольчатый перелом левой бедренной кости и коленного сустава. В результате ему ампутировали левую ногу.

В больнице сообщили, что состояние больного остается крайне тяжелым, больной находится на ИВЛ аппарате.

Хищение года

Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров. Об этом стало известно после проверки денежных средств в хранилище банка.

Как сообщили в АФМ, контролер-кассир совершал хищение денежных средств из помещения кассы частями, приблизительно от 1 000 000 до 4 000 000 тенге за раз.

Кроме того, в ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписки со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 млн тенге.

Также получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Досудебное расследование продолжается.

Соболезнование

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с терактом, который был совершен на северо-западе страны и повлек за собой многочисленные жертвы.

От имени народа Казахстана и от себя лично он выразил искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракт в Пакистане произошел 30 июля. При взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 35 человек, еще не менее 200 получили различные ранения.

Награда

Сегодня же Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил орденом "Айбын" ІІ степени учителя НВП из Астаны Александра Руденко. 65-летний школьный учитель утонул, спасая ребенка в Щучинске.

"За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни, наградить орденом "Айбын" ІІ степени Руденко Александра Ивановича – учителя начальной военной подготовки КГУ "Школа-гимназия № 32" акимата города Астаны (посмертно)", – говорится в указе.

Экономика

Компанию по управлению возвращенными активами создадут в Казахстане.

Министерство финансов разработало проект постановления правительства "О вопросах создания товарищества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению возвращенными активами".

Задачами управляющей компании являются принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов, обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства, распоряжение активами, обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.

Компания будет создана в организационно-правовой форме ТОО со стопроцентным участием государства в уставном капитале. При этом уставный капитал товарищества сформируют путем передачи имущества, находящегося на балансе Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК.

Нефтяные доходы Нацфонда РК сократились

Впервые за два года наблюдается сокращение нефтяных доходов, в результате объем налоговых поступлений в Национальный фонд РК снизился на 16%. Налоги в республиканский и местные бюджеты за шесть месяцев 2023 года продемонстрировали умеренный рост. Об этом говорится в исследовании Ассоциации финансистов Казахстана.

В то же время, по данным АФК объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 2,1 трлн или 53% от объема на 2023 год.

"Таким образом, с учетом поступлений валютные активы Нацфонда на 1 июля текущего года составили 59,8 млрд долларов. Целевой индикатор – 100 млрд к 2029 году", - отмечают эксперты.

Подробности можно узнать здесь.

Цены на продукты

В Казахстане дефляция в размере -0,2% на социально значимые продукты фиксируется последние две недели июля 2023 года. Снижение цен отмечается по девяти позициям, в лидерах по длительности падения – масло подсолнечное, гречка, мясо птицы. За прошлую неделю индекс цен уменьшился на лук, сахар, морковь, картофель, муку, соль.

Однако, как отмечают в правительстве, несмотря на снижение цен на большинство социальных продуктов, некоторые из них, в частности, капуста, яйца, рис, продолжают сохранять тенденцию незначительного роста. Именно этому вопросу на совещании было уделено особое внимание.

Проводится работа с Ассоциацией яичных производителей Казахстана по организации закупа через оборотную схему. Регионам поручено обеспечить заключение контрактов напрямую с заводами-производителями. Все подробности можно узнать здесь.

Дефицит молока

В Казахстане наблюдается острый дефицит сырого молока: эту тему подняли предприниматели Карагандинской области. Производители молочной продукции заявили о том, что становятся зависимыми от поставок российского сырья.

Предприниматели отмечают, что недостаток сырого молока приходится компенсировать сухим, использование которого разрешается по техническому регламенту.

Причем, компенсируется нехватка натурального сырья сухим даже в летнее время. Ситуация осложняется тем, что сухое молоко закупается за границей и производители становятся зависимыми от цен которые диктует соседняя страна. Ситуация скалдывается таким образом, что многие компании оказались на грани закрытия.

Также фермеры заявили, что пока не готовы к конкуренции по цене молока. В условиях рынка они прогирывают российским компаниям.

Мировые новости

В Китае число геймеров достигло рекордного уровня. Число геймеров, по данным на конец июня, составляет около половины населения страны – 668 млн человек.

Доходы от продаж на внутреннем игровом рынке за первое полугодие этого года достигли 144,263 млрд юаней. На фоне вялого мирового игрового рынка китайская игровая индустрия постепенно выходит из впадины и демонстрирует тенденцию к росту.

В прошлом году количество геймеров в Китае впервые сократилось на фоне многомесячных правительственных запретов против игровой индустрии, вызванных проблемой игровой зависимости. Многие гиганты игровой индустрии, включая Tencent Holdings и NetEase, потеряли значительные доходы и рыночную стоимость.

Спорт

Александр Бублик улучшил свою позицию в мировом рейтинге.

Лидерство сохранил испанский теннисист Карлос Алькарас (9225 очков), второе место занимает серб Новак Джокович (8795), тройку сильнейших замыкает россиянин Даниил Медведев (6520).

Лучшим среди казахстанцев остается Александр Бублик, который поднялся на одну строчку – с 26 на 25.