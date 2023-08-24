Итоги дня: Токаев на БРИКС, президент Таджикистана приедет в Казахстан, новый вид мошенничества

Касым-Жомарт выступил по видеоконференции на 15-м саммите БРИКС и предложил 2024 год объявить годом экологии, президент Таджикистана посетит Казахстан 25-26 августа, новый вид мошенничества появился в Казахстане. Об этих и других событиях в подборке важных новостей расскажет Zakon.kz.

Официальные новости

Президент Таджикистана посетит Казахстан с рабочим визитом по приглашению Касым-Жомарта Токаева 25-26 августа.

В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, на которых рассмотрят вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.

Лидеры двух стран также примут участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Таджикистана в Казахстане и осмотрят выставку сельскохозяйственной продукции Таджикистана.

Президент Касым-Жомарт Токаев также принял специального представителя генерального секретаря ООН, главу Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии Каху Имнадзе.

По информации Акорды, глава государства поздравил Каху Имнадзе с назначением на высокую должность и выразил уверенность в том, что он внесет весомый вклад в развитие сотрудничества между государствами Центральной Азии и ООН.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленском, в которой поздравил украинский народ с Днем независимости.

Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря СВМДА. Он ознакомил гостя с текущей деятельностью и дальнейшими перспективами развития Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Президент РК также рассказал о ходе реализации ключевых положений Астанинского заявления по трансформации СВМДА, принятого на 6-м саммите в 2022 году, а также представил информацию о работе постоянных институтов форума, активном продвижении инициатив в сфере устойчивой взаимосвязанности, финансового сотрудничества, экологии, а также о перспективах молодежного и образовательного обмена на пространстве стран Азии.

Политика и экономика

15-й саммит БРИКС завершился в ЮАР

Главная новость – организация расширяется. С 1 января 2024 года полноправными членами объединения станут Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Как отмечалось, после расширения ВВП БРИКС составит 37% от доли мирового ВВП.

Лидеры БРИКС высказались о том, что настал момент для использования местных валют и альтернативных платежных систем. Сейчас БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС Плюс", который проходит в рамках 15-го Саммита БРИКС.

Учитывая общие интересы и приоритеты БРИКС и ШОС, он предложил объединить усилия по ключевым направлениям.

"Мы должны искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. С этой целью на саммите ШОС в этом году я выдвинул инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие", - сказал Токаев.

По его словам, эта инициатива направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности и стабильности, а также на установление более рационального политического и экономического международного порядка.

Глава государства также предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС и выразил готовность возглавить усилия по решению этой актуальной проблемы.

"Мы все признаем, что изменение климата имеет далеко идущие негативные последствия в мировом масштабе. За последние несколько лет в странах Глобального Юга и Центральной Азии участились случаи сильных засух и других стихийных бедствий", - сказал он.

Отдельно Касым-Жомарт остановился на продовольственной безопасности.

"Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового. Необходимо принять адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в наших странах. Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", - отметил он.

Страны-участницы организации приняли декларацию, в которой, в частности, заявили:

БРИКС усилит сотрудничество по продовольственной безопасности среди стран объединения и вне его;

страны привержены усилению макроэкономической координации, углублению сотрудничества в экономике;

страны выступают за реформу ООН и увеличение представительства развивающихся стран в ее Совбезе;

БРИКС привержена мирному решению конфликтов в Нигере, Ливии и Судане на базе ООН и Африканского союза;

страны поддерживают стремление Бразилии, Индии и ЮАР играть большую роль в Совбезе ООН;

участники организации обеспокоены конфликтами в мире, настаивают на мирном решении разногласий при помощи диалога;

Страны выступили за укрепление механизма нераспространения оружия массового поражения;

с удовлетворением отмечены предложения о посредничестве, направленные на мирное урегулирование конфликта в Украине;

государства выступили за урегулирование конфликта вокруг иранской ядерной программы дипломатическими средствами;

страны поддерживают разработку международной конвенции о противодействии использованию ИКТ (Информационно-коммуникационные технологии) в преступных целях;

страны договорились работать над увеличением взаимных туристических потоков;

страны считают, что несбалансированное восстановление экономики после пандемии усугубляет неравенство в мире.

Социалка

Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли на 20%

По данным ЕНПФ, объем пенсионных накоплений казахстанцев по состоянию на 1 августа 2023 года составил 16,4 трлн тенге. За год он вырос на 2,7 трлн тенге или 20%.

Рост пенсионных накоплений казахстанцев в основном произошел за счет обязательных пенсионных взносов: за год приумножились на 19,5% и составили на 1 августа 2023 года 15,8 трлн тенге.

Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составили порядка 517 млрд тенге, увеличившись за год на 27,8%.

Максимальный прирост на 57,8% продемонстрировали накопления за счет добровольных пенсионных взносов, на 1 августа 2023 года они составили около 4,5 млрд тенге.

Казахстанцы уезжают из страны на заработки

Председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил, что в первом квартале этого года за рубеж выехали 194 тысячи казахстанцев.

По его данным, из 194 тысяч казахстанцев порядка 162 тысяч человек выехали работать в Российскую Федерацию, в Польшу – 13 тысяч, в Южную Корею – 6 тысяч, в Великобританию – 5 тысяч.

Глава комитета уточнил, что сейчас в соответствии с поручением премьера в Минтруда работают над защитой прав трудящихся граждан Казахстана за рубежом, чтобы их права соблюдались.

Новый вид мошенничества



В мессенджерах жителей Северо-Казахстанской области распространяется фотография объявления с информацией о замене домофона, в котором указан QR-код.

В Департаменте полиции сообщили, что объявление носит признаки недостоверности и порекомендовали "ни в коем случае не сканировать указанные в подобных объявлениях QR-коды либо переходить по ссылкам".

"Убедительно просим граждан доверять только официальным источникам информации; в случае сомнений – напрямую обращаться в фирмы, оказывающие услуги по обслуживанию Ваших домофонов", - сказали в полиции.

Идентичные объявления в последнее время активно курсируют и среди пользователей соседних стран, в частности, в российских пабликах и сообществах ВКонтакте.

А в Департаменте полиции Алматы рассказали, как уберечь себя от интернет-мошенников.

Советы полиции можно посмотреть здесь.

Полиция

Для участковых инспекторов полиции МВД разработало правила проведения отчетных встреч с населением.

Предусматривается, что отчеты участкового инспектора полиции перед населением проводятся на сходах местного сообщества не реже одного раза в квартал, с участием руководства территориального органа полиции и представителей местного исполнительного органа.

При этом говорится, что для максимального привлечения жителей к участию в обсуждении отчета встречи должны проводиться в наиболее удобное для них время. Место проведения выбирается с учетом предполагаемого количества присутствующих. С учетом климатических условий допускается проведение отчетов на открытой местности, а также в онлайн формате.

На отчете участковый инспектор полиции доводит до присутствующих информацию о криминогенной ситуации на обслуживаемом административном участке и принимаемых мерах по ее стабилизации, о проводимой работе по профилактике правонарушений, вовлечению граждан в обеспечение охраны общественного порядка, об изменениях в законодательстве РК в сфере профилактической деятельности полиции, о принятых мерах по жалобам и обращениям, в том числе поступившим в ходе предыдущих отчетов.

Все остальные подробности можно посмотреть здесь.

В мире

Китай ввел запрет на японские морепродукты

Китай, крупнейший японский рынок экспорта морепродуктов, ввел запрет на все японские водные продукты в связи с выбросом сточных вод с атомной станции "Фукусима".

Главное таможенное управление Китая заявило, что немедленный запрет распространяется на все водные продукты, включая съедобные, чтобы "предотвратить риски, связанные со сбросом Японией загрязненных ядерным оружием сточных вод" в Тихий океан.

В свою очередь Министерство иностранных дел заявило, что Китай "решительно осуждает" решение о сбросе воды и требует от Японии "прекратить это неправильное действие".

Впервые в мире парализованная женщина начала "говорить" через цифровой аватар

Тяжело парализованная женщина смогла говорить с помощью аватара, используя технологию, которая переводит сигналы ее мозга в речь и мимику.

Это достижение позволяет надеяться, что интерфейсы "мозг-компьютер" (BCI) могут изменить жизнь людей, потерявших способность говорить в результате таких заболеваний, как инсульт и боковой амиотрофический склероз.

До сих пор пациенты вынуждены были полагаться на удручающе медленные синтезаторы речи, которые произносили слова, следя за глазами или небольшими движениями лица, что делало естественный разговор сложным.



Новейшая технология использует крошечные электроды, имплантированные на поверхность мозга, для обнаружения электрической активности в той части мозга, которая управляет речью и движениями лица. Эти сигналы напрямую транслируются в речь и мимику цифрового аватара, включая улыбку, хмурый взгляд или удивление.

47-летняя пациентка по имени Энн была серьезно парализована после перенесенного более 18 лет назад инсульта ствола мозга.

Она не может говорить и печатать и обычно общается с помощью технологии отслеживания движений, которая позволяет ей медленно выбирать буквы со скоростью до 14 слов в минуту. Она надеется, что технология аватара позволит ей в будущем работать консультантом.



Спорт

12-летняя алматинка Айлин Мурзагали стала чемпионкой мира по джиу-джитсу

В Астане впервые проходит мировое первенство по джиу-джитсу среди подростков и кадетов. В этих соревнованиях громкого успеха добилась 12-летняя Айлин Мурзагали из Алматы, которая поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

Она одержала убедительную победу в четырех поединках, и надела золотую медаль. Ее соперницами были представительницы Словении, ОАЭ, Казахстана и Словакии.

На эти соревнования приехали более тысячи юных спортсменов из 42 стран. Казахстанскую сборную представляют 194 участника.

Опубликован список самых дорогостоящих футбольных чемпионатов планеты

По подсчетам экспертов, самые дорогостоящие футболисты нынче собрались в Английской премьер лиге, суммарная стоимость игроков, в которую входят представители из 20-ти клубов, составляет 10,48 млрд евро.

Следом за английским чемпионатом идут ведущие футбольные первенства Испании (Ла Лига, 4.67 млрд евро) и Италии (Серия А, 4,52 млрд евро). Стоимость АПЛ (10,48 млрд евро) практически в два раза превышает ценники других европейских клубных турниров, а некоторых других в разы больше.

В топ-5 дорогостоящих чемпионатов вошли Бундеслига (Германия, 4,14 млрд евро) и Лига 1 (Франция, 3,48 млрд евро). В список лучшей мировой десятки сумели войти представители футбольных первенств: Бразилии – 1,46 млрд, МЛС (США) – 1,29 млрд, Португалии – 1,24 млрд и Турции – 1,07 млрд.

В этот рейтинг 10-м номером пробился чемпионат Саудовской Аравии, рыночная стоимость которого превысила миллиард евро.