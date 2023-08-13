Прогноз погоды в Казахстане на 14 августа

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и опасных природных явлений по территории Казахстана на 14 августа, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидается погода без осадков.

"Под влиянием поля повышенного давления на большей части РК ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, в горных районах Алматинской и Жетысуской областей ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, возможен град, шквал. По республике прогнозируется порывистый ветер. На северо-западе, в центре РК в ночные и утренние часы ожидается туман". РГП "Казгидромет"

Днем на большей части Атырауской, Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской области сохраняется сильная жара до 38°С.

В Атырауской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге, в центре Актюбинской, на юге Костанайской, в центре Карагандинской, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе, юге, пустынных районах Туркестанской, на западе, юго-востоке, в центре Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, Акмолинской области, на юге, западе Жетысуской области сохраняется высокая пожарная опасность.