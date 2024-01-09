Ситуация на шахте "Казахстанская": пожар локализовали, но остались очаги

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве 9 января рассказал о ситуации на шахте "Каазахстанская", где тушение пожара продолжается с 17 августа, передает Zakon.kz.

Как сообщил министр по ЧС Сырым Шарипханов, пожар на шахте "Казахстанская удалось локализовать.

"На шахте Казахстанская установлены 25 перемычек. Пожар локализован. Сейчас регулярно проводится оценка обстановки. Пока окись углерода в шахте еще имеется и есть еще очаги, поэтому надо еще выждать". Сырым Шарипханов

Пожар на шахте "Казахстанская" в Карагандинской области начался 17 августа 2023 года. Воспламенилась конвейерная лента, которую незадолго до этого заменили. На поверхность успели вывести 222 шахтера. Пятеро горняков остались под землей, все они погибли.

Глава МЧС Сырым Шарипханов поручил провести полное и объективное расследование трагического инцидента. Позже стало известно, что в трагическом инциденте на 100% виновен работодатель шахтеров.

11 ноября 2023 года в шахте "Казахстанская" вновь повысилась температура во время проведения мероприятий по локализации пожара, горняков вывели на поверхность.