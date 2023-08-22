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ЧП в шахте "Казахстанская": глава Минздрава рассказала о самочувствии пострадавших

В каком состоянии пострадавшие при пожаре на шахте "Казахстанская" Фото: gov.kz
Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства 22 августа рассказала о самочувствии горняков, пострадавших в результате пожара в шахте "Казахстанская", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, как себя чувствуют шахтеры, пострадавшие в результате пожара в шахте "Казахстанская".

"Те пациенты, которые находятся на стационарном лечении, в состоянии средней тяжести. У двоих удовлетворительное состояние, их скоро выпишут. У тех шахтеров, которые сегодня получают лечение от интоксикационного синдрома и признаков отравления, состояние с улучшением, по данным медработников", – ответила Ажар Гиният.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Все оставшиеся в шахте погибли.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

22 августа глава МЧС объяснил, почему так долго тушат пожар в шахте "Казахстанская".

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