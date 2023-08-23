Иностранных экспертов привлекут к расследованию причин пожара в шахте "Казахстанская"

Всего было назначено семь экспертиз, для расследования прибудут эксперты из России и Германии, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские и иностранные эксперты будут совместно проводить экспертизы в рамках расследования аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает акимат Карагандинской области.

По информации зампредседателя Комитета промышленной безопасности МЧС Мусы Танабаева, назначено семь экспертиз, в том числе будут проверять работу изолирующих самоспасателей "Горняк", автоматическую систему контроля рудничной атмосферы. Также необходимо получить заключение по ленточному полотну конвейера, где произошло возгорание.

Казахстанские эксперты приступили к работе, также ожидаются специалисты из России и Германии. Всего работают пять отделений, условия для работы тяжелые – высокая температура порядка 65 градусов. Пожар принял развитие, пока в четырех точках сдерживают пожар.

Для расследования аварии создана специальная комиссия, в состав которой вошли все ответственные государственные органы. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Глава МЧС объяснил, почему так долго тушат пожар в шахте "Казахстанская".

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Все оставшиеся в шахте погибли.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".